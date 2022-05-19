總獎金台幣1千萬元的2022大聯大女子高爾夫公開賽今天在楊梅揚昇球場開打，「宜蘭球后」石澄璇丶陳敏柔與陳依妏均打出低於標準桿1桿的71桿，暫時並列領先。

邱齡緹丶張靖翎與業餘球員吳純葳同以平標準桿的72桿，暫並列第4；吳純葳也在參賽的27位業餘選手中表現最優。

職業球員黃郁寧今天在長162碼的第2洞以七號鐵桿打出「一桿進洞」，獲得由大聯大控股贊助獎金新台幣10萬元。不過她今天打出不理想的83桿，暫並列第69位。

石澄璇今天推桿好，抓下3鳥吞2柏忌，賽後表示其實狀況不是很好，不過是準確的推桿救了她，並且提到今天風不大，但是自己的四至六號的鐵桿打得不好，開球木桿還不錯，只失誤了一個洞未成功打上球道，但是成功打上果嶺只有11個洞。

並列領先的陳依妏自承已算是中生代了，但是還未放棄赴日考取日巡賽資格的夢想，今天抓4鳥吞3柏忌，其中有兩隻小鳥是直接切進洞，分別是第14與17洞，另外二鳥都是在五桿長洞第13與第18洞抓下。

她指出短切桿本就是自己的強項，今天發揮水準切進2鳥，不過推桿還有進步空間，打上果嶺成功率高有14個洞，不過果嶺上的推桿路線不易讀懂，旗位也挺刁鑽。她目前在教球存旅費，希望今年11月左右再次赴日考試，一圓夢想，現仍以台巡賽為主要戰場。

另一位並列領先者陳敏柔也是抓4鳥吞3柏忌，她表示，去年底打完這項大聯大比賽後，就針對自己的問題包括體能方面進行改造，加強體能訓練，增加肌肉量與強化核心肌群，木桿的桿身與桿面角度也微調了一些，擊球距離因此增加；推桿也改進不少，成效不錯。