2050淨零碳排是全球長期趨勢，電動車應用強勢崛起。「科技產業園區電電公會2022科技論壇」今(19)日舉辦，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，特邀高雄市政府林欽榮副市長在內的多位產官學研專家進行9場專題演講，林欽榮副市長分享高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，以智慧交通搭配智慧城市，成就永續智慧新高雄。

科技產業園區電電公會每年因應重點議題和市場趨勢，舉辦科技論壇，今年主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，19日在高雄軟體園區舉行9場專題演講，分享最新趨勢。論壇邀請包括高雄市副市長林欽榮、工研院機械所車輛電動化推動辦公室主任張念慈，以及日月光、台灣捷康、興勤電子、均華精密工業、星博電子、中山大學、亞東工業氣體等多位產官學研業界專家代表，一共進行9場的專題演講，共同分享環保永續、產業市場、先進科技等新產業商機及未來合作的展望。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會周光春理事長指出，電動車是近年非常熱門的議題，電電公會服務科技產業園區的會員，強調「產業交流」，因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員能應用台灣的資通產業優勢，在電動車產業上開創合作新契機。

此次論壇的三大重點包括，一、剖析電動車最終端關鍵零組件，與會者得以瞭解發展機會所在。二、串接電動車與綠色能源、先進智慧半導體技術重點，提前佈局未來。三、將科技產業園區與城市科技緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。因此特別邀請林欽榮副市長以智慧城市為主題進行專題演講。

林欽榮副市長以「邁向智慧城市的高雄市」為主題進行演講，分享高雄推動智慧城市的現況與展望，強調從交通出發，串聯基礎建設與所有車輛聯網，透過共享交通讓城市移動更順暢。

林欽榮副市長表示，高雄市市長陳其邁宣布「產業轉型優先」、「就業機會優先」、「解決空污優先」、「交通建設優先」4大優先施政主軸，不但有半導體先進製程產業聚落、亞灣5G AIoT創新園區、亞洲高階製造中心等供應鏈落地帶動產業轉型，未來交通建設低碳轉型也十分重要，順應2050世界淨零碳排趨勢。

林欽榮副市長指出，高雄數位化轉型化身而成智慧城市，它不是一句名詞，而是一個動名詞（Action），它隨時都在進行，智慧城市不但拓展產業聚落，可以激發更多的人才，導入科技服務為市民提供宜居環境，同時也推動產業轉型，增加就業機會，提升城市競爭力。

高雄被國發會賦予擔任國家南向輸出智慧城市的基地，因此，除成立「高雄智慧城市推動委員會」外，也設置「高雄智慧城市專案辦公室KPMO」，以拓展全球智慧城市的龐大商機，加強高雄市與海外城市的連結。

林欽榮副市長指出，目前高雄電動公車比例達全國第一，總減碳量已達2.5萬噸，從2027年起市區電動公車將進入普及期，並完善全國電網布局，2030年市區的1萬600輛公車將全面電動化，產值效益高達1700億，可創造5.6萬個就業機會，落實關鍵產業本土化，並可推向國際市場。

圖說：高雄市政府林欽榮副市長(左二)在演講前參觀台灣捷康、興勤電子、星博電子等廠商的展覽攤位。

論壇除了專題演講外，現場包括台灣捷康、興勤電子、星博電子等廠商也設有展覽攤位，與到場來賓及與會者交流分享。藉由論壇分享與現場產業跨域的實務經驗及互動，提供給業者及會員更直接的經驗學習。電電公會也期許未來也將以每一年的科技論壇，能夠帶動相關產業轉型，創造更多未來商機。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)