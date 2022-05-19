衛生局提醒，以確診者，3個月內，不建議施打疫苗。（花蓮縣府提供）

新冠肺炎未歇，花蓮今天新增1345人確診，花蓮縣衛生局長朱家祥今天提到，因接著將為國小、國中與高中生施打疫苗，還有為長輩追加第2次追加劑（第4劑）但提醒，確診者痊癒後3個月內不建議施打疫苗。

有關衛福部玉里療養院（玉里醫院）院區染疫事件，朱家祥說明，玉里醫院3院區總計確診373人，佔院區總人數26.1％，絕大部分個案皆無輕症、無症狀者，疫情控制中，收治的住民疫苗注射率已達99％，朱家祥說，院方多收治精神病患者，較難配合防疫工作，希望外界多給予鼓勵。

縣長徐榛蔚仍呼籲將疫苗打好打滿，本月請衛生局人員到偏鄉村里為鄉親施打，共打出3539劑，目前全國覆蓋率82％，花蓮到81.5％，各鄉鎮也都打8成，感謝村里鄰長協助到個村里鄰催打。

有關疫苗，朱家祥也提到，因確診者痊癒後有強大的免疫力，若家人再確診也無須隔離，且確診結束3個月內不建議施打疫苗，自身免疫力已足夠抵擋，重複施打加強針恐會造成過度免疫反應，確診恢復者可考慮在痊癒3個月後再接種疫苗。

縣教育處長翁書敏表示，花蓮國中會考有2711名考生將於21日、22日應考，因應疫情每間試場調降為36位考生應試，4考場共計設置94間試場。考場皆管制進出動線，採實名制並實施分流報到，安排人員量測體溫及提供酒精手部消毒，考生進入考場時必須佩戴口罩，出示准考證才能入場；若有居家隔離、自主防疫或達攝氏37.5度（耳溫達38度）的考生，即安排到不同類別的「第二類備用試場」應考。

翁書敏說，因考量疫情蔓延，國中9年級於會考後沒有新課程，自23日至25日改為線上教學，若有必須到校的學生，交由校方妥善規劃。