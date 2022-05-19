台灣人最愛的通訊軟體LINE近日發布了更新後的3大功能，使用安卓系統的用戶們昨日就可以將LINE升級，而iOS系統的用戶們於今日也能將LINE更新至12.7.0(含)以上的版本，大家在更新後便能看見主頁上的大改變，且LINE此次除了優化了個人檔案介面外，就連好友名單和服務列表都進行升級，讓用戶能有更加方便及個人化的使用體驗。

LINE在個人檔案上的優化。(圖/翻攝自LINE官方部落格)

此次LINE版本的升級中，主頁方面的優化主要在於個人資料上的調整，用戶們除了可以顯示個人檔案LINE MUSIC背景音樂，頭貼、名稱與個人狀態的位置也與舊版本有所不同，更可愛的是，只要用戶在生日當天啟用壽星特效，螢幕上就會有帶著生日帽、手捧蛋糕的熊大出現。

好友列表名單分類人性化，讓用戶方便尋找。(圖/翻攝自LINE官方部落格)

在好友名單的優化部分，LINE將好友名單分類成「今日壽星」、「我的最愛」、「好友」及「群組」，而在列表處的頭像，則會將列表內好友的圖像組合(最多四張)，在下方也會以淺灰色小字顯示好友或是群組的名稱，除此之外，在點入好以列表後，可以點開右上方的排列順序，依照大家的需求選擇名稱（預設）、最近新增、個人檔案更新、最近聊天，讓大家更方便尋找好友。

將自己常用的服務釘選。(圖/翻攝自LINE官方部落格)

最後則是LINE服務的釘選，用戶可以點進服務列表，勾選自己常用的LINE服務，大家最多可以選擇8個服務釘選，按下儲存後，便可以在主頁上的貼圖小舖和主題小鋪後方看到自己的愛用服務；如此便利性十足又符合個人化的版本升級，在今日(19日)安卓及iOS系統都可以更新囉！