受到中國封控與品牌庫存調整影響，根據TrendForce研究指出，今年4月筆電面板出貨為1750萬片，年減21.5%，成為新冠疫情自2020年4月以來的出貨新低，預估第2季筆電面板出貨為5510萬片，季減21.2%、年減19%。

由於品牌手上的面板庫存水位居高不下。過去兩年旺盛的筆電終端需求與面板缺貨，促使品牌對面板釋放大量訂單來搶稀缺的面板資源；然面臨需求反轉，過去大量購買的面板轉變成大量庫存，據悉4月底前品牌手上的筆電面板庫存約8~12周；相較正常水位的6~8周足足高出2~4周，導致品牌不得不大量下修筆電面板訂單以進行庫存調整。

再者，終端需求放緩，受到俄烏戰爭、高通膨及中國封控等因素導致全球主要經濟體成長放緩，整體消費力道減緩；觀察眾品牌今年第1季整機銷售數字為5560萬台，年減4.5%；品牌面臨第1季的銷售衰退，連帶使第二季展望趨於保守，對於面板端的採購量也急轉直下。

面對第2季修正之後，TrendForce認為下半年仍有兩大風險；其一，面板庫存去化將可能延續到第三季，中國封控除了導致代工廠停工或產能受衝擊外，物流與零組件延宕也使得整機組裝的產能降低，面板庫存將無法順利去化。同時，如前述所提，在品牌可能無法在第二季無法完成去化的預期下，第三季筆電面板拉貨動能恐受影響。

再者，品牌端整機庫存水位高檔。自2021下半年開始航運持續雍塞，眾多筆電整機仍在海上或在港口的貨櫃集散地，成為尚未銷售出去的整機庫存。TrendForce表示，品牌筆電整機的庫存狀況明顯比疫情前來的高，而高水位的整機庫存，以及終端需求疲軟夾擊，將會再延長筆電面板出貨的修正時間。

第三季筆電面板拉貨動能恐難出現反轉，而第四季的反彈動能將要視品牌手上的面板庫存與整機庫存的去化狀況而定；綜上所述，TrendForce預估，2022年筆電面板出貨量將下修至2.4億片，年減14.9%，且恐仍有下調的可能，市場走勢須視整個大環境的變化而定；由於下半年筆電面板拉貨動能仍虛弱，全年出貨量下修至2.4億片。