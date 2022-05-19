疫情延燒至今有兩年之久，日本政府自今年3月起，放寬商務人士入境。紡拓會執行的「2022年臺灣紡織品東京展示會」，展出兩天將近400名日本買主到場採購，預估商機近380萬美元。

本次展示會舉辦期間有數家參展業者申請到商務簽證，親自派員赴當地接待買主；無法派員至現場接待買主的業者，紡拓會另提供樣品展示，並搭配視訊商洽的服務，以協助業者拓銷。

今年東京展示會共徵集宏遠(1460)興業、佳紡國際、尚益染整、偉全(1465)實業及富勝紡織等21家業者參展，展出產品包括：超輕量、防潑水、抗菌除臭、透氣快乾等機能性紡織品，還有廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等時下受到日本買主矚目的永續環保紡織品，以及蕾絲、針織帽、機能襪等成品。

本次展出吸引日本著名商社及大型知名採購商到訪，例如：八木、田村駒、丸紅、豐島、蝶理、旭化成、三菱商事、伊藤忠等；GOLDWIN、Watts、DreamWorks等成衣服飾企業亦到場參觀。有鑑於日本當地已恢復正常生活模式，展出兩天將近400名日本買主到場採購，預估商機近380萬美元。

日本是全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據我國海關統計，日本為我國紡織品第七大出口市場，2021年我國紡織品及成衣出口至日本總額約3.2億美元，其中紗線及布料各約1.1億美元，合計占比逾7成，臺灣紡織品長期受到當地買主關注。