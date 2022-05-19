俄羅斯的戰略核武

瑞典和芬蘭申請加入北約（NATO）最引人注目的，就是幾乎沒人在討論，這麼做是否明智。

CNN新聞網19日的分析指出，這兩個北歐國家申請加入北約，將是俄烏戰爭最重大的地緣政治結果，不僅改變東北歐的戰略安全格局，也將北約與俄羅斯接壤的邊界又增加了數百計英里。

數十年來，就算冷戰最緊張的時期，儘管芬蘭和瑞典接近俄羅斯，但卻似乎都不認為，有必要加入北約。然而，在俄羅斯總統普丁2月出動坦克壓境，侵略烏克蘭後，一切都改變了。瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）15日直言，俄羅斯侵略烏克蘭是「非法又站不住腳的」，並表示擔心，莫斯科可能會在緊鄰瑞典的地方如法炮製。

另一方面，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）當天也說，俄羅斯侵略烏克蘭顯示，莫斯科準備攻擊另一個獨立的鄰國。而許多分析家認為，俄羅斯會侵略烏克蘭，主要的目標在於讓基輔未來無法加入北約，以削弱這組織。如果真是這樣，那真的是大大適得其反了。如今北約反倒比以往多年更強大，也更團結，甚至可能很快就會變得更壯大。

然而，北約擴大也可能引發嚴重的反彈，對自從當上總統以來，就致力破壞這西方聯盟的普丁來說，那可能是對他個人的重擊。要是普丁認為，俄羅斯西邊有北約包圍，那在西方和莫斯科關係最緊張之際，又增加兩個北約成員國，是否會讓他更偏執多疑？

1990年代提出對蘇聯「遏制」政策的美國外交官凱南（George Kennan）曾警告，北約擴張會疏遠俄羅斯，並導致敵對。然而，當代反駁的論點則是，莫斯科在烏克蘭打得灰頭土臉、削弱了軍事實力，加上未能圍攻基輔，證明它太弱，對北約不斷擴大無能為力。至於誰要加入北約，憑什麼普丁有任何置喙的餘地？

儘管克宮對芬蘭和瑞典申請加入北約，至今還沒甚麼驚天動地的反應。但分析強調，俄羅斯畢竟是個核武國家，要是克宮決定，把飛彈或戰術核武移近北約邊界，還是可能在歐洲引發把危急局勢推到極限的邊緣政策新博弈。