新冠肺炎疫情嚴峻，民眾除了自我防護，公共場所的環境清消也受到重視。高雄市立大同醫院透過儀器檢測發現，公廁中的水龍頭、擦手紙架旋鈕、門把、坐式馬桶坐墊、洗手乳壓把菌落數最高，「定時清消」就能大幅降低感染率。

公廁是醫院中、民眾最常接觸使用的公共設施，高雄市立大同醫院透過ATP冷光反應檢測法（adenosine triphosphate）偵測民眾使用公廁、最常接觸的環境表面點菌落數，發現在清消前，水龍頭、擦手紙架旋鈕、公廁門把、坐式馬桶坐墊及洗手乳壓把菌落數最高(≥500RUL)，這些物件表面在定時清消後，菌落數均可降至200 RUL以內。

大同醫院職業安全衛生室主任沈駿緯表示，為提供安全環境，醫院門診公廁清消頻率提高為每小時1次並加強通風，全面設置感應式水龍頭、抽取式捲筒衛生紙等免接觸設計以降低了交叉感染風險。此外，提供公廁馬桶坐墊消毒液，讓民眾在如廁前可以先利用消毒液將馬桶座圈清潔，確保如廁安全。

大同醫院感染管制室主任陳惇杰提醒，上廁所也要遵守防疫準則，包括上公廁全程戴好口罩，保持安全距離等候，避免直接碰觸門把、沖水按鈕等廁所內的高污染表面，沖水前先蓋上馬桶減少氣溶膠逸散，如廁後勤洗手，也要把手擦乾後，建議最好再使用酒精消毒雙手，不碰眼口鼻。