本土疫情燒不停，屏縣府稍早宣布，高中以下各級學校至幼兒園、補習班從23至29日停止上課一周，但停課不停學，已通知各校啟動遠距視訊教學，而弱勢或家長無法照顧的學生仍可到校，學校營養午餐不會中斷供應，另5至11歲施打BNT的時間也因而延至30日。

屏東縣長潘孟安表示，依據中央流行疫情指揮中心及公衛專家評估，南部疫情將於下周進入高峰期，加上連日屏東縣的病例數都破千，經縣府團隊研議，及考量南高屏縣市是共同生活圈，決定高中以下各級學校下周停課1周，屏東公幼、非營利幼兒園和補習班比照學校停課，私幼則自行決定。

而縣府原訂25日起展開5至11歲兒童BNT校園施打作業，為此延至30日開始，但25日兒童社區疫苗門診施打疫苗則照常，民眾可以帶孩子就近至合約診所或衛生所施打，相關資訊可至縣府衛生局網站查詢。

潘孟安強調，去年疫情三級警戒時校園曾停課2個月，有之前的經驗，教育處也立即通知各校啟動遠距視訊教學，目前各校的平板、網卡整備充足，相關教學軟體也運作順利，停課期間仍繼續線上教學，不影響學童的受教權。