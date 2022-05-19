知名連鎖店比薩打開「爬滿蛆」全家吃下肚 業者回應引熱議

1名網友日前到知名比薩連鎖店買比薩，他稱取完比薩後回家，過程不到20分鐘，但準備進食時，他的家人竟發現有數隻蛆蟲在比薩上，而他已吃了好幾口，事後店家賠償新的比薩與折價券，但稱製作過程沒有問題，讓該網友氣炸，認為店家不承認疏失；比薩上爬滿蟲的影片曝光，網友們對此激烈討論。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他昨（18）下午5時許到知名比薩店自取比薩，並無遲到、延誤取餐，比薩全程都被家人拿著，晚上6點打開盒子就發現上頭有蛆，他強調從取貨到進食僅20分鐘，食物基本上不可能變質，進食前盒子都是蓋緊的，懷疑是比薩上的蔥花有問題。

網友日前到知名比薩連鎖店買比薩，卻發現有數隻蛆蟲在比薩上，事後店家賠償新的比薩與折價券，但稱製作過程沒有問題，該網友認為店家不承認疏失。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，當下比薩有蛆，是他的母親率先發現的，他原本以為住家靠近山邊，常見蚊蟲，不以為意繼續吃比薩，後來才發現比薩中「不只1隻蟲」嚇壞，告知店家後，店家派人到家中查看，事後僅賠償費用並再給1個全新比薩與折價券，但原PO說店家根本不承認疏失，新的比薩也根本不敢再吃。

該門市店員稱製作過程沒有發現蟲，檢查配膳台也沒有發現衛生問題，讓原PO痛批態度消極「一個誠摯道歉承認問題很難嗎？」其他網友分為兩派，一派認為比薩經過高溫烘烤，不可能會有蟲，質疑原PO放置比薩許久才生蟲，但一派認為蔥花是烤完後撒上的，確實有可能變質，臉書上網友們熱議。