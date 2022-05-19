朱佳期在MV裡與羊駝對戲。（固力狗娛樂提供）

法拉利歌手朱佳期在新歌〈一秒變傳奇〉MV裡實現太空人夢想，最大亮點是劇中安排巧克力貴賓狗變身草泥馬且登上外太空，執行任務後回到地球，卻發現物換星移，相當有趣；此外，MV在時間與空間做了豐富切換，朱佳期回想自己過去曾是小資族，沒有太多錢卻有大大的夢想：「所以出門工作前總告訴自己加油。」

朱佳期曾做過許多工作，包括發傳單、燒烤店打工等，「跟大部分平凡人一樣，雖然有時人們會嘲笑、忽略，甚至遭到打擊和失敗，但並不會因為卑微而去放棄自己的夢想」，尤其做業務時最常碰軟釘子，很多朋友因為不知道怎麼拒絕她，最後乾脆直接已讀不回、封鎖好友或斷開連結，對她敬而遠之，但朱佳期並沒有因此受挫，反而利用下班後的時間學習、創業、兼差賺錢，也因為常被拒絕而磨練出更強的心臟，更確定自己的目標。

朱佳期說：「當你用盡全力度過一切難關的時候，全世界都會為你開路的，我對此深信不疑。」此後她的事業步入正軌，經濟狀況越來越好，於是決定圓夢當歌手，且推出的新歌〈一秒變傳奇〉廣受歌迷喜愛，朱佳期說：「很多粉絲反饋聽了3次就開始會唱很洗腦，連小孩都在唱，還有粉絲把歌詞標記出來，歌詞能鼓舞大家帶來能量。」她還打算明年考完飛機執照後，下一步要登上太空。