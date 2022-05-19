美股全面狂洩，主要亞股綠油油，台股19日開低震盪收低，且外資由買轉賣並匯出，拖累新台幣走貶，終場收在29.769元，貶值5.9分，結束連續二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量9.7億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鷹派言論，全力投入壓制通膨，升息腳步持續，零售業財報不如預期，恐慌指數VIX衝高，市場避險情緒濃烈，美股由科技股帶頭殺，道瓊慘跌逾1,100點，四大指數全面重挫，台股跟著大幅回檔，最後下跌276點至16,020點，外資反手賣超台股136億元，新台幣貶勢再起，央行進場小幅調節後，暫守住29.8元關卡。

外匯交易員指出，Fed看來是鐵了心要壓低通膨，市場擔憂若升息後通膨還是居高不下，後續出重手一次升3碼的機率增加，股市短線將陸續消化利空，且若外資再展開新一波大逃殺，新台幣29.8元恐怕隨時會失守。