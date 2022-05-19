蔡英文總統2016年提出「房市三箭」住宅政策，包含改革房產稅制、健全租屋體系、興建二十萬戶社宅，蔡總統執政六周年前夕，巢運今天發布最新民調表示，蔡總統住宅三件政策缺了兩箭，錯誤政策射垮青年，呼籲蔡總統亡羊補牢，盡快兌現承諾，落實居住正義。

巢運為瞭解青年居住問題，在4月15日至5月15日進行問券調查，共回收5011份有效問卷，其中92.3％是年齡介於18至45歲的民眾，過半數年收入超過50萬元，其中仍有51％的人是租屋族，近30％與父母共住，只有11.4％住在自宅，探究主要原因，有高達99％的民眾認為，台灣的高房價問題嚴重，而近年內有40％的人沒買到房，或沒計畫買，甚至在未來5年內，只有不到30％的人打算買房。

進一步分析，民眾認為高房價造成的前三大困擾包括房貸壓力大不敢消費、只買得起小坪數房子、只買得起偏遠區位房子；而且，高房價嚴重影響民眾生活與消費品質，因而讓期外購屋者望而卻步。

租屋問題部分，有45.6％租屋族認為，租屋無法作為穩定的居住選項，因為房東會拒絕遷入戶籍、申請租金補貼、報稅、租金過高、租期不穩定等因素。

巢運指出，上述調查中所反應的民眾居住困境，正是房市三箭中「改革房產稅制」、「健全租屋體系」要改善的問題。但六年來，三箭除了「建二十萬戶社宅」有明確推動外，其餘兩箭幾乎闕如。

「改革房產稅制」部分，目前措施僅著重交易稅，對持有稅改革不動如山，也不願面對台灣大量的囤房空屋問題。例如，自2019年民間與在野黨提出囤房稅主張後，經歷去年至今年多場公聽會與委員會審查，財政部最終仍然於今年3月決定不推動囤房稅修法。

巢運表示，即日起至下次總統大選前，將持續推動立法與修法改革，讓民眾看清楚面對居住困境，到底是誰不想做改革。另外，針對年底地方選舉，將拜會六都市長參選人，發布首長居住政策評比，並串聯跨黨派議員，公布「挺青年居住」的議員參選名單。