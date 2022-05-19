大陸外交部發言人趙立堅今（19）日再度批評日本福島核廢水排入海計劃，稱日本不理會國際社會的關切，且未對各項核廢水數據進行釋疑，「自私自利的做法令人難以接受」。

日本原子力規制委員會昨（18）日認同福島核電廠排放核廢水計劃「無安全上問題」，將於一個月之後決定是否批准，外界認為這意味對於核廢水排放計劃「亮綠燈」。

趙立堅稱，對有關報導表示關切，並批評日本政府、東京電力公司近期就強推福島核廢水排海計劃動作頻頻，加快排海方案審批進程，啟動核廢水管道排水口等工程建設，對於國際社會和國內民眾的正當合理關切，日方拒不回應。

趙立堅接著批評，時至今日，日本仍沒有對福島核廢水排海方案的正當性、核廢水數據的可靠性、淨化裝置的有效性、環境影響的不確定性等問題作出充分、可信的說明，痛斥日本這種「自私自利的做法令人難以接受」。

趙立堅呼籲，日本應正視國際社會和其國內廣大民眾的正當訴求，同包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，尋找核廢水的妥善處置辦法，而不是固守並強推排海方案。