雲林縣8個考場每個都規畫10間第2預備試場，依學生不同狀況進行分類，學生考試及休息區皆在相同地點。考生若是為居家隔離、自主防疫者，由教育處提供快篩試劑使用，考生篩檢陰性才能至考場應試。（周麗蘭攝）

今年國中教育會考將於21日、22日舉行，雲林縣有6051名考生報考，到今（19日）為止有30名確診者、23名居家隔離者、33名居家檢疫者。根據教育部規定，確診者不可應試，可參加6月4日、5日的補考，至於居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，則在防疫試場應考，監考老師須穿隔離衣監考。

雲林縣長張麗善19日下午巡視斗六高中考場的防疫動線分流，以及第二類預備試場（防疫考場）裝備情形。

張麗善表示，疫情急遽升溫，縣府為確保考生應試安全，配合中央政府的規畫，設置第二類預備試場共80間，供居家隔離、自主防疫、發燒學生應試。確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗考生，不能參加此次考試，但能參加6月4日、5日補考。

張麗善說，雲林縣8個考場每個都規畫10間第2預備試場，依學生不同狀況進行分類，學生考試及休息區皆在相同地點。考生若是為居家隔離、自主防疫者，由教育處提供快篩試劑使用，考生篩檢陰性才能至考場應試。

此外，為減少群聚人數與避免疫情傳播，今年會考除身心障礙及重大傷病考生申請應考服務獲同意者外，全面禁止家長陪考。

雲林縣府教育處呼籲，今年國中教育會考日期適逢白沙屯媽祖往北港徒步進香，途經本縣部分鄉鎮，為求考試順利進行，請民眾經過各考場時能保持安靜，暫停施放煙火爆竹，勿使用麥克風、廣播、鳴笛，讓考生能安心應試，也請考生提早出門，避免交通因素延誤考試。