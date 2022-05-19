台股前4月回檔近9％，讓30歲以下年輕人勇敢向前衝。金管會19日公布，今年前4月，上市零股交易日均交易量達29.37億元，而零股交易自2020年10月26日開放，到2021年10月31日滿一年間，上市零股交易日均交易量19.34億元，今年前4月零股交易量成長近52％，其中，上市盤中零股日均交易量27.76億元，成長近60％。

上市零股交易成交戶，在開放一年內從32萬戶成長到89萬戶，成長178％，其中30歲以下年輕族群占比由21.10%成長至26.8%，今年前4月股市回檔，零股交易成交戶進一步成長到121萬戶，成長幅度近36％，30歲以下占比更拉高到28.93％，顯示30歲以下年輕人趁台股回檔，透過零股交易大量進場撿便宜。

金管會亦分析，開放後第一年內，零股交易以權值股、高價股與金融股居多，其中台灣50成分股成交金額占比達68%，而今年前4月台灣50成分股成交金額占零股交易的占比更拉高到72.21％，其中台積電最多，占零股交易的44.13％，聯發科是第二名，占7.08％，第三名是台灣50ETF，占4.5％。