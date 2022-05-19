2021-22賽季的英格蘭超級足球聯賽，可以說是近年來最扣人心弦也最有懸念的一個賽季，曼城和利物浦的冠軍之爭仍未分勝負，兩隊僅有1分之差，最後一輪誰都不敢大意。3、4名之爭以及保級3搶2，都讓英超最後一周高潮迭起。

利物浦踢平熱刺後，從落後1分變3分，眼看就要大勢已去，不料曼城上週作客倫敦差點滑鐵盧，上半場0：2落後給西漢姆聯，所幸下半場4分鐘就由格拉利許(Jack Grealish)扳回一城，20分鐘後西漢姆聯後衛奉送烏龍球，最終雙方2：2踢平，曼城死裡逃生搶回1分。「紅軍」則在上一輪的壓軸戰有驚無險，作客2：1逆轉擊敗南安普敦，再度緊追曼城回到1分差距。

本季最後一輪10場比賽將在台灣時間5月22日晚上11點同步開戰，利物浦主場對狼隊、曼城主場對阿斯頓維拉，狼隊已確定無法進入前7名，未能取得下賽季歐洲議會聯賽的參賽資格，對「紅軍」來說應該是好消息，相信主場戰勝狼隊問題不大，推薦利物浦(-1)讓分勝，正確比數2：0。阿斯頓維拉本季表現未如理想，從上季55分第11名下滑至目前44分第14名，如果最後兩輪全勝或許有機會將排名挺進到前10，但周中在主場補賽先碰上為保級而戰的班來，一番苦戰後無論勝負，再作客對榜首的曼城，即使現任總教練傑拉德(Steven Gerrard)很想幫幫老東家利物浦的忙，但恐怕也是有心無力，同樣推薦曼城(-1)讓分勝，正確比數4：1。

3、4名之爭也還有戲，切爾西近4輪1勝2和1敗，熱刺則搶下3勝1和，兩隊目前差距2分，但切爾西少賽1場，周中補賽(5/20 03:00)將在主場對陣萊切斯特城，「狐狸」同樣已無歐戰希望，也無法達到前兩季都排名第5的佳績，但仍可守住積分榜上半部的排名，而且狐狸最近2連勝狀況回升，切爾西則是在足總盃PK戰不敵利物浦，本季兩項盃賽都是在決賽以同樣的方式失落冠軍，球員們能否迅速收拾心情應付餘下兩場比賽？不過，切爾西只要在最後兩輪比賽獲得1分就足夠守住第3名，而最後一輪的對手只是已降級的沃特福德，因此確保第3名難度不大，對狐狸之戰推薦切爾西(-1)讓分和局，正確比數2：1。

熱刺領先兵工廠2分，最後一輪作客對壘墊底的諾里奇難度不算大，對手當然希望在降級前的最後一個主場給球迷留下一場勝利，但整體實力難和熱刺匹敵，近況火熱的孫興慜還有機會爭奪進球王，目前只落後利物浦的薩拉(Mohamed Salah)1球，進球王之爭也是季末的看球重點。對諾里奇之戰推薦熱刺(-1)讓分勝，正確比數2：0。

艾佛頓和班來都有可能在周中的補賽雙雙獲勝，如果預測正確，那麼艾佛頓將提前一輪保級成功，班來和里茲聯在最後一輪決生死。班來在主場面對近況甚佳的紐卡索聯，只要死守求1分就可能保級成功，而里茲作客必須擊敗布倫特福德，還要寄望班來失分才有機會，兩場比賽都推薦和局，班來保級成功，里茲重返英冠。