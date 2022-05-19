不少運動員因為超高顏值被網友注意，成為運動賽事的特別焦點，近日有網友在PTT表特板上貼出排球正妹照片，在賽場上和私下都是美女，有些網友認為和直播主赤鬼伯伯有些相似，更有網友神出她的帳號，私下大尺度的美照獲得鄉民激動大呼「太超過了！」

近日有網友於PTT表特板上以北商女排為題發文，貼出多張正妹照片，有拿著排球的生活照，也有賽場上打球的運動照，正妹穿著北商女排的球衣，對著鏡頭露出可愛笑容，自然又清新的氣質，被許多網友誇讚「運動型正妹，不錯」、「我想學排球了」、「又正又強，看轉播就很漂亮了」、「正，今年UVL有注意到」、「很正！上次看比賽整個被圈粉」、「超過一百分」。

有網友找到該正妹的Instagram帳號，她綽號姍姍，今年22歲，在國立台北商業大學就讀中，目前已經大四快要畢業，擁有2.4萬人追蹤，時常在Instagram曬出日常生活美照，脫下隊服的她穿衣風格偏好小可愛類型，大方秀出好身材，皮膚意外白嫩，獲得許多人的關注。眼尖的網友發現，回顧姍姍過去貼文，4月17日她曾分享一組全身僅穿內衣的照片，照片中姍姍身後靠著床，穿著淡粉色集中內衣，擠出渾圓雙球，棕色的針織外套鬆垮地披在手臂上，露出她性感香肩，展現小女人的青澀風情。

該系列照片讓許多粉絲狂噴鼻血，激動回應「太超過了吧～」、「暈了啦」、「你好美哦 美到爆炸了」。