一名楊姓舞台劇演員3年前，因家人在外積欠債務，債主委託陳姓男子討債，不料陳男竟趁著楊男在國家戲劇院登台表演之際，手持大聲公擴音器當眾衝上舞台大喊楊男欠錢不還，一旁還有兩名男子拉布條抗議，3人前後鬧場近3分鐘才離去。台北地院審酌他坦承犯罪，依強制罪判處他拘役25日，得易科罰金。可上訴。

2019年12月6日，陳男受楊男債主所託討債，卻趁同日晚間8時許，楊男服務的「楊景翔演劇團」，於國家戲劇院實驗劇場演出由吳盈潔製作、陳仕瑛導演的舞台劇「阿飛夕亞」時，突然持大聲公衝上舞台。

陳男邊繞著正在台上演出的楊男高喊「來來來，看這邊看這邊，楊Ｘ清啊，欠錢不還，態度又那麼惡劣」、「錢什麼時候要還？」此時，一旁另有2名男子合舉「楊Ｘ清一家口子欠錢不還，欺騙友人辛苦血汗錢，忘恩負義惡劣至極」的長型白色布條，快閃鬧場3分鐘後離去，楊男於是報警提告。