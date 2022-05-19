逾期未辦理繼承登記的不動產如經列冊管理15年期滿，地政主管機關將移送財政部國有財產署依法公開標售，5次未脫標即登記為國有。地政局長吳存金表示，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別、是否已婚均有扶養義務及繼承財產權利。

大甲地政事務所持續多元宣導，並以公文主動通知繼承人；行政院內政部也推動「主動通知繼承人申辦繼承登記」服務，按月產製當月過世的被繼承人歸戶資料，通知繼承人儘速申辦登記，守護民眾權益。

民眾因種種因素逾期未辦理不動產繼承登記，除易造成土地閒置、產生登記罰鍰問題，亦可能被移送國有財產署標售，各繼承人應儘速登記，以免自身財產權益受損。

依據土地法第73條規定，繼承人得自被繼承人死亡之日起6個月內，申辦土地及建物繼承登記，如有逾期申請繼承登記情形，將被課予罰鍰（但不能歸責於申請人之期間，可予扣除），每逾1個月得處應納登記費額1倍罰鍰，最高可罰至登記費20倍；另依據土地法第73條之1規定，如有超過1年未辦理繼承登記的不動產，將由直轄市、縣（市）政府列冊管理，超過15年仍未申請登記時，則移請國有財產署標售。

大甲地政事務所主任楊政儒強調，如果無法全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為「公同共有」，等全體繼承人達成協議後再辦理分割遺產終止原「公同共有」關係。