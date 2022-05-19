日前一起台灣教會槍擊案震驚外界，英雄醫師鄭達志（John Cheng）挺身上前阻擋子彈，降低傷害規模，卻不幸犧牲寶貴性命。《洛杉磯時報》引述中文報紙指出，面臨七項重罪指控的68歲槍手周文偉（David Wenwei Chou）犯案前曾寄7本名為「滅獨天使日記」(Diary of an Independence-Destroying Angel)至《世界日報》辦公室，目前文件已交由警方調查，內容並不會公開。

15日一起南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）隨機掃射案件，事發當時槍手周文偉（David Wenwei Chou）先將教會大門鎖死，對裡面正在進行午膳的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）台灣移民會眾掃射，造成1死5傷的悲劇。

《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)18日報導指出，犯案前，周文偉曾郵寄7本文件給《世界日報》位於洛杉磯的辦事處，《世界日報》是北美地區最大的中文報紙，根據報社釋出的照片可以看到，桌上擺著7疊分別用長尾夾固定的文件，厚厚一疊皆是由槍手親筆寫下。《世界日報》律師麥克斯韋·林(Maxwell Lin)表示，他們在16日收到印有「滅獨天使日記」字樣的包裹，郵寄標籤還標示了槍手的名字「周文偉」，以及他位於拉斯維加斯的住家地址。文件已移交執法部門調查，究竟周文偉寫了什麼內容目前無從得知。

74. World Journal received what look like 8 stacks of paper + 2 USB drives that they describe as 7 diaries (七冊日記 - Qī cè rìjì) titled 「滅獨天使日記」, translated by LAist as “Diary of an Angel Destroying Independence.”



Article in Chinese:https://t.co/oqioMR34Wq pic.twitter.com/jn2vN9GXha — Keiko (@keikoinboston) May 19, 2022

加州橘郡地區警長巴恩斯(Don Barnes)表示，槍擊案是出於政治仇恨動機，當局認為槍手特別針對台灣社區來行兇。報導指出，現場還在周文偉的車上發現一張中文紙條，內容大致透露自己對兩岸的緊張局勢感到不安，仇視台獨字眼，顯然與當年移居台灣生活遭受的境遇有關。