投資人預期歐洲央行(ECB)近期可能採取更激進的緊縮政策，歐元在周四早盤小幅走高。另外避險的美元在前幾輪交易大漲後，目前稍微休息緩了一口氣。

在ECB官員Klaas Knot暗示七月份可能加息50個基點之後，目前貨幣市場以ECB升息106個基點來進行定價，高於周二的95個基點。

周四歐元兌美元匯率上揚0.28%，為1歐元兌1.0495美元。

隨著華爾街股市下跌，外匯市場對於風險偏好也變得脆弱。

瑞穗的策略師在一份簡報中說，然而隨著上海防疫管制的正面發展，以及政府當局支持未來鬆綁管制的跡象，支持了風險情緒的回穩。

追蹤六大主要貨幣的美元指數周四下跌0.30%。該指數周三上漲0.55%，結束了連3天的下跌。

德意志銀行全球外匯主管George Saravelos在一份研究簡報中表示，「我們認為在近期的上漲之後，美元匯率已接近轉折點」。

日元兌美元匯率在今年3月和4月都出現下跌，最近則一直處於區間範圍內。周四下跌0.2%，來到128.5。

日本央行在周二表示，打算堅持鴿派立場，維持現有的貨幣刺激，以創造持續性的物價上漲。

強勁的經濟數據，加上預期央行會出現進一步收緊貨幣政策，皆支撐了澳元。澳元兌美元匯率上漲0.2%，來到0.6969。