知名科技調查機構ChannelE2E公布2022年全球垂直市場雲端託管服務商100強名單(Top 100 Vertical Market MSPs for 2022)，伊雲谷(6689)首次進榜，奪下全球第6名及亞洲第1名佳績，為全台唯一進榜的雲端託管服務商。

數位轉型方興未艾，資安的重要性也日益凸顯，據報告指出，入榜的雲端託管服務生皆提供資安管理服務，包含備份及災難復原、端點偵測與回應(EDR)、偵測及處理代管(Managed Detection Response，MDR)；且越來越多的雲端託管服務商提供新興服務，如雲端安全狀態管理(Cloud Security Posture Management)及擴展的端點偵測與回應(eXtended Detection and Response)；而受市場需求影響，MSP更是擴大服務製造業，回應製造業對於供應鏈安全及資安商業風險的需求。

伊雲谷為企業數位轉型的最佳夥伴，除協助企業於上雲前進行資安健檢，協助企業客戶安心轉型，更提供 Deep Security 完整防護方案，保護企業應用程式，檢測惡意程式及建立防火牆，以確保資料不外洩，防止營運中斷或經濟損失，協助企業加速數位轉型，同時守護企業的數據安全。

伊雲谷表示，伊雲谷身兼AWS核心級諮詢合作夥伴(Premier Partner)及微軟授權解決方案合作夥伴(Licensing Solution Partner)，亦為Oracle加值經銷商(VAD, Value Added Distributor)提供多雲服務；為滿足客戶上雲後多元化的需求，伊雲谷於 2019年攜手全球ERP系統領導品牌SAP、全球客戶關係管理領導品牌Salesforce及全球企業軟體供應商領導品牌甲骨文(Oracle)，並於2021年跨足OT領域，成立智能產業事業部，結盟國家儀器(NI)，深耕智慧製造、智慧監控、製造資訊整合串流與分析等應用領域，提供企業客戶更多元的服務及產品組合，協助客戶善用雲端優勢，加速建立新商業模式。