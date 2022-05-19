創世基金會表示，全台安養院需照顧約800位植物人，基金會憂心忡忡該如何繼續照顧植物人。（創世基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

疫情持續爆發中，每天確診人數不斷升高，根據中央流行疫情指揮中心推估，此波疫情尚未達高峰；宜蘭縣的社福團體，包含創世基金會、聖方濟安老院、聯勸基金會等，都反映，不論是民眾、企業或社團等愛心捐款瞬間驟降5成以上，社福團體憂心服務難維持。

全台第1所清寒植物人安養院在1986年的台北創立，是由700位善心人士支持，用護理專業照顧植物人；而宜蘭縣創世基金會羅東分院則是2011年創立；創立迄今首次碰上嚴峻的疫情，5月全台現金、劃撥捐款驟降2000多筆，少了5成以上，是多年來遇到的一大危機。

創世基金會表示，不僅如此，就連社會上相對有能力的中小企業、社團等捐款，也急遽下降至6成，更別說是小額、大筆捐款直直落；然而全台安養院需照顧約800位植物人，每天至少更換10片尿布，提供5至6餐的營養餐，每位植物人一個月就需要花費40000元至60000元的照顧成本，疫情衝擊下，基金會憂心忡忡該如何繼續照顧植物人。

財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會也表示，因疫情關係，許多勸募活動、提升社工人員課程等都被迫取消，有些商家生意受影響，也退回勸募箱，光勸募箱裡募得的金額及大眾愛心捐款，5月也少了5成左右；甚至平時關懷弱勢家庭的「宜蘭聯勸幸福暖袋」也因通貨膨脹、成本相對增加，而難維持關懷服務。

創世基金會盼社會大眾能小額捐款，或以愛心500元繼續支持「植物人防疫包」；聯勸則希望透過即將到來的端午節，有更多機關團體、公司行號將年節禮金轉成購買聯勸愛心禮券做公益，共同關懷弱勢團體。