一名11歲、正值發育期的國小女學生，睡覺時常常覺得腰酸背痛，走路歪向一側，家長擔心求診，檢測後發現是C型脊椎側彎，側彎角度已達25度、屬中度脊椎側彎。專業物理治療師教授她三招在家簡易運動，有助延緩側彎惡化。

活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師吳瀚庭指出，脊椎側彎者若側彎角度不大，常見腰酸背痛，影響外觀與運動功能表現，進而降低生活品質。角度嚴重過大，則會壓迫心臟和肺部，造成呼吸困難或易喘，或腳麻等下肢神經症狀。

吳瀚庭表示，3C產品盛行，民眾防疫、待在室內時間變多，很容易引發姿勢上的問題。要避免脊椎側彎持續惡化，除了注意生活作息，平時也可注意保持身體直立、避免三七步、駝背，高重複性單側運動如棒球、桌球等也不適合。

針對民眾在家防疫，吳瀚庭也推薦三式室內運動，幫助延緩側彎持續惡化，每日做2次，一次做5組。第一式「嬰兒式」，先採跪姿，雙腳微開，將手和身體向前延伸，膝蓋貼近上半身，維持30秒，達到放鬆脊椎周圍肌肉的效果。

接著「鳥狗式」，先將手掌和膝蓋貼地上，四肢保持一直線，一側手向上伸，對側腳往後抬起，維持20秒，訓練核心、穩定脊椎。第三式「屈膝抱胸」，躺姿後屈膝抱胸，維持30秒。以伸展並減低脊椎壓力。

吳瀚庭也提醒，由於每個人側彎狀況不同，最好先就醫評估狀況再嘗試。