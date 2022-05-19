《大新聞大爆卦》

國民黨中常會18日通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內譁然；張善政則在臉書發文表示，將「與地方朋友一一請益」。前民進黨立委郭正亮預測表示，張善政沒有什麼大爭議，比較難打，桃園市長這一役，對國、民兩黨而言，會是五五波，輸贏都很少。

郭正亮今(19日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨中央提名張善政，最大的目的是阻斷前台北市議員羅智強， 因為羅智強的民調不斷上升，最後搞不好會追過立委魯明哲，按照既有規則，就不得不提名羅智強。

郭正亮認為，國民黨中央提名張善政，羅智強比較難反對，因為張和兩人有淵源，除當過前總統馬英九執政時的行政院長，還當過前高雄市長韓國瑜參選總統時的副總統人選。

此外，張善政沒有什麼大爭議，從政時間又短，郭正亮認為很難說張不適合，當過院長，選市長怎會不適合？況且張在桃園宏碁待過10年，跟在地也有點關係，就看國民黨內部怎麼整合。羅智強若沒強烈反對，其他現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲連任機會高，應不至於一定要擔任桃園市長人選。

郭正亮指出，張善政最大的優點跟民眾黨一樣，民眾對大黨的表現不滿。而國民黨做了一個不好的動作，要張善政入黨，若是推薦他去選，讓參選的人都退出，張善政就會選得更漂亮，但是沒有辦法，還是讓他入黨。不過，張善政的政治色彩還是比較淡，他的優點就是這個，當國、民兩黨互潑髒水時，就不容易潑到他身上。

另外，對民進黨而言，張善政好不好打？郭正亮坦言，張善政比較難打，因為不知道要打什麼，因為張擔任馬英九執政時的行政院長不到4個月，而2020年他是副總統候選人，也不是主角，張是非典型的政治人物，政治話術攻防大概也比較不會。

郭正亮預測，桃園市長這一役，對國、民兩黨而言是五五波，輸贏都很少，因桃園市長鄭文燦的選票要轉移並不容易，那是他個人服務所造成。防疫和通膨對老百姓的影響很大，因此，今年縣市長選舉會比較接近2018年的氛圍，對民進黨不利。