MLB推薦賽事 : 5/21(六) 10:15，聖地牙哥教士@舊金山巨人(系列賽首戰)

本季國聯西區除了道奇、教士與巨人三支傳統勁旅依舊強勢外，過往戰績長年不振的響尾蛇今年展現競爭力，目前分區內五隊中有四隊勝率都至少在5成以上，是本季競爭最為激烈的分區。本週末教士將與巨人進行三連戰，這也是雙方本季的第二個系列賽，上一個系列賽教士火力遭到封鎖，三戰合計僅攻下7分，本週再度作客灣區，教士打線必須多提供火力支援，才有機會與巨人相抗衡。

教士開季的團隊打擊狀態並不理想，但隨著三壘手馬查多(Manny Machado)在近一個月繳出攻擊指數1.024的高檔表現，教士攻擊火力也漸漸復甦。但教士打線與洋基、道奇等重砲部隊相比仍略遜一籌，最大的問題是缺乏穩定的攻勢發動機，常駐第一棒的葛里遜(Trent Grisham)狀態低迷，本季上壘率僅有0.269，開路先鋒的角色並不稱職。而教士近期簽下的老將卡諾(Robinson Cano)雖然有不錯的選球能力，但目前的擊球品質及速度也不足以擔綱第一棒，筆者認為要待明星游擊手小塔帝斯(Fernando Tatis Jr.)6月中傷癒歸隊後，教士打線才能有更順暢的串聯度。

巨人開季雖然缺乏長程砲火的挹注，但仍憑藉著優異的選球及得點圈打擊率，繳出聯盟第二高的場均得分5.03分。而在隆戈利亞(Evan Longoria)及韋德(LaMonte Wade Jr)兩名砲手於本週陸續歸隊後，巨人的長打威脅性也將隨之增加。但巨人最大的隱憂是核心球員年齡偏大，打線中有4名打者在35歲以上，打者平均年齡也是聯盟第三高的30.1歲。上季巨人為了搶下分區王座，拚戰至例行賽最後一場仍無法鬆懈，因此在季後賽首輪體能明顯受影響，最終不敵宿敵道奇遭到淘汰，教練團如何在戰績與球員體能狀態間取得平衡，是這支西岸老牌勁旅本季將面臨的最大課題。

巨人此戰預計由朱尼斯(Jakob Junis)先發主投，朱尼斯過去5季在皇家隊的平均自責分率高達4.82，表現並不理想。本季朱尼斯先發4場的自責分率雖然僅有1.74，但從進階數據觀察，朱尼斯被對手擊出強勁球的比例(Hard Hit %)是生涯最糟的45.6%，目前的低自責分率應該是受惠於巨人主場不易產出全壘打的特性，讓朱尼斯容易挨轟的缺點被隱藏起來，待之後出賽樣本數增加後，成績應有一定程度的下修。教士則將由N.馬汀尼茲(Nick Martinez)先發主投，N.馬汀尼茲本季自責分率高達4.40，每9局被全壘打數1.8支，四縫線直球的被打擊率也高達0.395，壓制力並不理想，筆者預期等到教士的明星左投史奈爾(Blake Snell)傷癒歸隊後，N.馬汀尼茲應該會被移至牛棚擔任長中繼的角色。

攻擊端部分，教士打線狀況仍重度倚賴馬查多的表現，靠著團隊作戰大量得分的局面並不常見，而巨人打線雖然沒有如馬查多的球星坐鎮，但教練團的作戰思路明確，打線無法突破時也能利用小球戰術搶分，因此能保持出色的得分效率。投手方面，教士N.馬汀尼茲本季除了容易挨轟，控球也不盡理想，每9局保送次數高達4.4次，面對選球出色的巨人打線預期將會投得十分掙扎，而巨人朱尼斯的壓制力也不算出色，但此戰在主場先發有球場的保護，應能吃下一定的局數。整體投打狀況都有優勢的巨人，有較高的機會在主場拿下系列賽首勝，但巨人本季主場讓分玩法過盤率僅有39%，建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。