美國總統拜登（Joe Biden）即將展開任內首度亞洲行，不過「有線電視新聞網」（CNN）18日指出，拜登將面臨「不可能的任務」，即團結日本與韓國，讓這兩個亞太區域最強大卻互看不順眼的盟友，願意在同一陣線協助美國對抗中國大陸、北韓等威脅。

CNN表示，聯合西方世界曾被拜登批評者們認為是「不可能的任務」，因為歐洲國家先前在俄羅斯天然氣、英國脫歐等問題上存在分歧，且對美國前總統小布希（George Bush）執意發動美伊戰爭、川普（Donald Trump）引發貿易爭端等行為抱持長期不滿。但這些問題都在俄羅斯全面入侵烏克蘭後被放下，讓拜登能夠宣稱西方為「史上最團結」。

不過在拜登的亞洲之旅中，他又將面臨同樣艱難的任務，因為日本和韓國雖是美國在亞太的最強大盟友，卻長期存在歷史與領土爭議問題，彼此之間的關係並不友好，尤其是近年來在徵用工、射控雷達照射事件等爭議下更趨緊張，甚至於2019年爆發貿易戰。

對美國而言，日韓皆是全球重要經濟體，且固定駐紮於其上的美軍超過8萬人，是太平洋前線不可多得的重要基地，自然希望兩國能與美國共同建立緊密聯盟，共同因應中國大陸及北韓等威脅。

但韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄雖已互相釋出善意，也都希望加強與美國的關係，前美國國務院東亞與太平洋事務副助卿李維亞（Evans Revere）卻指出，兩國的民族主義恐讓相關努力白費；專攻日本事務的韓國智庫「峨山政策硏究院」（Asan Institute for Policy Studies）研究員崔恩美也認為，日韓爭議太過敏感，就算拜登親自來訪也無濟於事。