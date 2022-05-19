公費清冠一號僅0.26％ 高嘉瑜：看得到吃不到

疫情嚴峻，針對清冠一號產能，民進黨立委高嘉瑜今（19日）表示，依據衛福部提供資料，清冠一號產能每個月達8萬4000多人份，但從2021年12月1日至今，確診染疫者共96萬8112人，卻只有2540人拿到公費清冠一號，足見清冠一號公費申請根本難上加難，能領到的人只占0.26％，可說是看得到吃不到。

高嘉瑜說，若以產能來看，10天療程只能提供4萬人使用，就算縮短到5天療程也只能提供8萬人份，但無論如何都應以供應公費為優先，以現在黑市喊價到5000元，甚至國人還必須從國外網站購入，除了突顯產能不足的窘境，更令人擔心從藥廠到經銷商是否真的有如數交貨？她也呼籲衛福部除要求加強產能，更要了解公費清冠一號目前申請跟使用的狀況，盡量滿足民眾的需求，衛福部也應該要更照顧

高嘉瑜說，保險公司要求要開立包括清冠一號等三種藥物的居家照護才理賠，根本是不可能任務，清冠一號產能有限，就算醫師想開，民眾也拿不到，用清冠一號當做理賠標準，根本就是保險公司拒絕理賠的藉口，非常惡劣，這樣的理賠標準，金管會能接受嗎？