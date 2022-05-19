《時來運轉》運彩報報－英雄聯盟MSI重要賽事推薦

《英雄聯盟》「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，簡稱MSI)經過6日(5/10~5/15)的賽程後，第一階段小組賽已告一段落，A組由T1戰隊、西貢水牛(SGB)晉級；B組由皇族RNG、PSG塔龍晉級；C組由G2電競、邪惡天才(EG)晉級。小組賽各組隊伍的戰績，整理如下：

小組賽各組隊伍的戰績

第2階段的對抗賽(Rumble Stage)將在本週五(5/20)開打，總計5天的比賽(5/20~5/24)，6支自小組賽晉級的隊伍，將在5天內進行雙循環的BO1(一局定勝負)賽事，並由戰績排名前4名的隊伍，晉級至下一個階段的淘汰賽。進入對抗賽後，最受矚目的比賽，莫過於中、韓兩支冠軍熱門隊伍的競技，也是中韓兩大賽區哪邊是最強賽區的意氣之爭，比賽精彩可期、話題十足，千萬別錯過。

5/21(六) 20:00，T1戰隊@皇族RNG，推薦：不讓分「皇族RNG」勝

T1在小組賽中的表現，無論是攻擊面或是營運面都相當傑出。從數據面來看，戰損比(K:D)2.87、分均經濟(gold per minute，GPM)2,242，甚至是平均比賽時長(Game Duration)也僅用了23分13秒(小組賽的平均時長27分47秒)，在參賽的11支隊伍中，多項數字皆位列第1，這樣的表現，對同組中還有日本及越南隊伍的T1來說，更是顯得驚人。不過，進入對抗賽之後，T1將面對來自其他組實力更強的對手，關鍵的下路選手Gumayusi必須要儘快找回狀態，才能幫助隊伍擊敗接下來的強敵；相較於Gumayusi今年在韓國賽區(LCK)季後賽打出11.3的KDA、平均每局5.3個擊殺數及6.0個助攻數的高水準表現，他在小組賽的KDA僅有3.8，其中被擊殺的次數過高(平均每局2.8次)的問題，在之後強隊如林的對抗賽中，使得下路有可能成為破口而遭到對手突破。

RNG未受重賽事件影響，小組賽仍獲得全勝的戰績。從數據面來看，雖然在戰損比(K:D為2.54)或是分均經濟2,146，表現略遜T1，但若僅從攻擊力來看，RNG平均每局23.7個擊殺數、分均傷害(damage to champions per minute，DPM)2,452，表現其實更勝T1，是本屆MSI最具攻擊力的隊伍。RNG的下路選手GALA在小組賽中展現出驚人的破壞力，平均每局6.5個擊殺數，以及625的分均傷害，在眾多傑出下路選手中不僅表現最好，更在小組賽中拿下2次的五殺(pentakills)；除了GALA，春之虎帝「xiaohu」在小組賽中也展現驚人的操作及對線能力，11次單殺(solokills)的紀錄，在所有選手中排名第1，超越G2的Caps(8次單殺，排名第2)以及T1的Faker(6次單殺，排名第4)。

兩大豪門在本屆MSI的首次交手，下路將會成為勝負的重要關鍵，若GALA能延續小組賽的絕佳手感，RNG有機會能在中韓大戰的首場比賽中拿下勝利，推薦可買不讓分RNG勝。