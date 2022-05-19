國際金融協會18日公布的數據顯示，全球債務今年第一季升至創紀錄的305兆多美元，全球前兩大經濟體美國和中國借款最多，總體債務與產值比率則下滑。

路透社引述國際金融協會（Institute of International Finance）的數據稱，中國第一季債務增加2.5兆美元，美國增加1.5兆美元，歐元區債務總額連3季下降。

分析顯示，許多新興國家和已開發國家正在進入以美國聯邦準備理事會（Fed）為首的貨幣緊縮週期，以美元計價的債務居高不下。

國際金融協會的報告指出：「隨著各國央行採取收緊政策以遏制通膨壓力，較高的借貸成本將加劇債務脆弱性。」，「對於那些投資人基礎較不多元化的新興市場借款人來說，影響可能更加嚴重。」

美國10年期公債殖利率今年迄今已上漲約150個基點，本月稍早曾觸及2018年以來最高點。

銀行以外的公司債務和政府借款是貸款增加的最大來源，金融部門以外的債務超過236兆美元，比2年前新冠疫情爆發時高約40兆美元。政府債務在同期成長較慢，但隨著借貸成本上升，主權資產負債表仍面臨壓力。

國際金融協會說：「由於政府融資需求仍遠高於疫情前水準，大宗商品價格上漲和波動可能會迫使一些國家進一步增加公共支出，以防止社會動盪。這對財政空間較小的新興市場來說可能特別困難。」

隨著歐盟國家出現重大改善，全球債務占GDP的比例降至348％，比一年前創下的紀錄低約15個百分點。國際金融協會表示，越南、泰國和韓國的增幅最大。