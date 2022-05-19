第75屆世界衛生大會(WHA)將於本年5月22日於瑞士日內瓦召開，衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾，至今仍未邀我出席深表遺憾與不滿。因此政務次長李麗芬，明日（520）將率團赴日內瓦以行動積極表達國際衛生合作才是有效抗疫的唯一途徑，呼籲WHO正視台灣2350萬人健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，邀請臺灣以觀察員身分出席WHA。

衛福部表示，健康是基本人權、普世價值，因此次長李麗芬將於5月20日率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，儘管未受邀參與WHA，為能和國際社會分享臺灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，本年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇以呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

衛福部表示，將積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同臺灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

COVID-19疫情再次使各國充分了解國際合作以及相互扶持才是成功抗疫的唯一途徑，也因此越來越多國家認同我國參與WHO的必要性與急迫性。此次，李政務次長所率領之世衛行動團也將向友邦、友我國家及國際醫衛團體，對於他們堅定支持臺灣參與WHO表達感謝。

行動團將以行動再次呼籲WHO堅守專業立場，邀請臺灣以觀察員身分出席WHA，讓臺灣與WHO及各國共同攜手，為結束全球公共衛生緊急狀態而努力。「Health for all, Taiwan can help」！