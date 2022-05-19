本土確診個案數連日暴增，居家照護民眾的垃圾量也隨之攀升，高市府環保局在5月上半個月共清運3.2公噸垃圾，比4月同期相比約多上約1.1公噸。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄從原本5月初的400多例本土確診個案，到目前單日已經攀升至6000多例，隨著確診者及密切接觸者愈來愈多，居家照護的垃圾量也節節攀升，5月1日到15日共清運3.2公噸，比4月同期相比約多上1公噸，幸虧高市府環保局及時調整垃圾收運策略，從原本固定周一、周五到確診者家中收運垃圾，改為民眾居家照護第3或4天收運，才得以更有效率解決居家照護的垃圾問題。

施行居家照護的人數短時間急升，連帶居家照護民眾的垃圾量也暴增，根據環保局統計，今年5月1日至15日居家照護及防疫旅館的垃圾清運量共3萬2090公斤，與4月同期收運2萬150公斤垃圾相比，清運量增長約1.1公噸，居家照護戶數也從4330戶大幅增加到6935戶。

由於居家照護民眾及垃圾量都有大幅增量的趨勢，高市府環保局也隨著疫情態勢調整居家照護垃圾清運的策略，將原本固定周一、周五到確診者家中收運垃圾的模式，調整成民眾實施居家照護政策的第3天或第4天到府收運，以更好的效率來解決垃圾清運問題。

環保局表示，進入到5月確診數飆升，居家照護民眾的垃圾量當然也隨之暴漲，由於居家照護民眾無法自行出外丟垃圾，因此，環保局必須派員到確診者家中收運垃圾，目前收運垃圾的工作由2家清運業者負責，若當日收運戶數較多，環保局會派清潔隊員支援垃圾收運作業，目前並無人力吃緊的狀況發生。

環保局說明，由於政府放寬確診者的隔離政策，加上確診人數暴增，若以原本每周一、五收運的模式執行，會發生有民眾剛隔離就遇到收運時間，根本沒有垃圾需要丟棄而浪費人力的問題，所以改採民眾隔離3或4天時收運，既不會讓垃圾久置又不會浪費收運人力，若居家照護民眾有其他清運需求可以向相關單位反映，他們會再派員到府收運。