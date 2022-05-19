學生時期背詩詞、文言文常讓人感到困擾，有名男子就在臉書分享國文考卷照片，其中第三題「天上人間」，學生妙答是酒店，讓老師直接在考卷畫叉，並註明亂寫，雖然不少網友歪樓表示學生沒寫錯，但是也網友力挺老師繼續歪樓表示「不是酒店」，而是「小吃部」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他PO出一張國文考卷照片，其中有3題出自李煜《浪淘沙》，第一題「潺潺」學生解題為雨聲，老師給對打勾，第二題「春意闌珊」學生解題為春天卻有哀敗的感覺，老師在「哀敗」的部分扣了2分，第三題「天上人間」學生解題為酒店，老師直接畫叉表示亂寫，此照片也讓原PO在貼文寫下「肯定他爸爸常常去唷」。

貼文一出，網友笑歪留言表示「這小子識貨喔」、「新聞整天在報，誰不知道是酒店」、「沒寫錯啊 老師不懂要多多出去看看啊」、「這是，台南的小孩」、「這孩子不錯，有在關心時事」、「有前途」、「帶老師去現場看看」、「功課不會跑去問爸爸」、「熟門熟路」。

國文考題「天上人間」是酒店被老師畫叉表示亂寫，另外有網友力挺老師，其原因表示該店是「小吃部」。（翻攝自臉書google map） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

不過另外有網也幫忙緩頰稱「老師沒錯」，其原因為「是汽車旅館」、「明明是招待所」、「老師沒錯，天上人間是小吃部，不是酒店」、「其實老師是老濕機，都跑天上人間的小吃部」、「是小吃部，老師是老濕機」。

網友會指「天上人間」是小吃部，原因在於日前屏東九如鄉「天上人間小吃部」，因1名確診男客曾至店內消費，造成服務員及客人共9人接觸確診；據了解，「天上人間」小吃部每天下午2點營業至隔日清晨5點，服務小姐號稱是「聯合國」，本國、越南、大陸籍都有，每天幾乎10位以上小姐，坐檯費每2小時500元，因為小姐「很敢玩」，因此店家在當地很出名。

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