防疫保單之亂，富邦產險成了民眾挨轟對象；富邦產險澄清，配合政府防疫措施、保險契約相關規定處理，絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保的情事；對於0＋7新制上路，富邦產險表示，不論保戶選擇採3＋4或是0＋7隔離方式，只要保戶提供紙本隔離通知書、電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，只要填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償。

近期有關防疫險保單議題，部分報導提及富邦產險「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」、「任意退保」、「無故中斷契約」，以及「用倒閉來威脅保戶與政府」、「不是賠不起只是不想賠」等惡意不實指控，富邦產險今特別發聲明稿澄清，絕無相關情事，並願再次詳加說明。

第一，對於收到富邦寄發的續保通知書且已收取保戶之保費者，保險契約即已成立，惟因數量眾多，富邦動員全體同仁投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到富邦產簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，富邦強調，絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。

第二，申請理賠的部分，除前述說明的隔離費用補償外，保戶僅需檢附醫療診斷證明書或是新冠病毒數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金。

依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，產險公會正努力研擬兩全其美的方式，富邦產險將依照產險公會理賠實務指引辦理理賠作業，與其他產險同業作法並無不同，更不會有報載所稱「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」的情事。

第三，對於保險契約尚未成立，目前仍在核保審查中的案件，考量被保險人如已持有富邦或其他保險公司的有效防疫險保單，基於承保能量及風險承受程度考量，將婉拒承保，這個做法與其他產險同業並無不同，以維持公司資本適足率，確保對包含防疫險保戶在內的所有保險保戶的履約能力為目的，富邦經營安全穩定，以期不負廣大保戶及股東的託付。

為盡最大力量回應客戶的需求，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度。

關於理賠相關流程與說明及進度查詢，民眾可至防疫險理賠專區查詢。因個案情形不盡相同，若民眾仍有任何疑問，也致電免付費服務電話0800-009-888詢問。