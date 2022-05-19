宏碁董事長暨執行長陳俊聖今（19）日接受媒體聯訪，分享近期在英國出差期間確診經驗。由於英國早已「與病毒共存」，當地沒確診的人反而是少數，因此陳俊聖與特助兩人確診後也沒就醫，而是自行靜待病程結束、PCR檢測呈陰性後才返台。

陳俊聖至今回想仍不知道兩人究竟是何時、何處被感染，但戴口罩、勤洗手可是一點都沒忽略。落地後的第五天後先是自覺喉嚨有些「怪怪的」，才發現是發病的首日，第二天感覺「又更怪了一些」，但還說不上痛，直到第三天喉嚨才轉痛、第四天痛感更明顯，不過到了第五天就進入恢復期，症狀逐漸好轉。

病程中沒發燒，僅有輕微咳嗽，算是輕症，陳俊聖和特助兩人也都沒有就醫，不過自我隔離的那一周倒是找了Uber Eat外送、吃了三隻韓國人參雞，期間也常喝維他命C發泡錠加水，增強抵抗力。

他笑著說，過程中他曾致電台灣醫師友人詢問，對方建議他在英國等度過病程後再返台，不要回台增加醫療負擔。

不過由於英國當地對確診已習以為常，陳俊聖在英國落地下機後，機場也沒有特別的防疫管制措施，當地甚至戴口罩的人也很少了，對於確診也已不再會有恐慌。