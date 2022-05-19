東加王國東南外海發生規模6.0地震 19:082022/05/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東加王國外海發生規模6.0地震。圖為示意圖。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）指出，東加王國希希福（Hihifo）東南方 24公里外海處今天發生規模6.0地震。 USGS表示，震源深度達146公里。 中國青海省凌晨0：21發生規模6.0強震 希臘南部基西拉島外海規模5.0地震 未傳傷亡損害 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 #東加王國 #發生規模 #0地震 #USGS #東南外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東加南方地震 美國地質調查所：規模6.3 08:382022/03/20 國際 南太平洋羅雅提群島東南方地震 規模6.8 06:132022/04/01 國際 蘇門答臘外海發生規模6.7地震 無海嘯之虞 12:542022/03/14 國際 EMSC：東加王國地震 規模5.9 13:262022/04/19 國際 先進船艦超短命 美軍2次等公民「靠大陸」抱團取暖 20:422022/05/07 軍事 菲律賓、印尼紛傳規模6以上強震 暫無災損報告 06:542022/03/14 國際 尼加拉瓜近海規模6.7強震 尚無災損通報 18:332022/04/21 國際 臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級 05:172022/04/10 生活 尼加拉瓜近海發生規模6.9強震 未發海嘯警報 18:102022/04/21 國際 阿根廷北部爆強震 規模達6.8 08:192022/05/11 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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