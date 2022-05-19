有些人非常愛好面子，與伴侶發生爭執時，並非理性的尋找解決辦法，而是提出分手發洩，唯有兩人分開後，他才會感到後悔。《搜狐網》近日分享4個在感情中容易留下遺憾的星座，雖然很愛對方，但卻不願承認。

1.牡羊座

牡羊座個性很衝動，當他們愛上一個人時，絕對會掏心掏肺的付出，把自己的全部都呈現給另一半，他們對愛情的忠誠無庸置疑，不過時間久了，他們就會愛得越來越失控，把自己的個性毫無保留的表現出來，牡羊座最大的缺點就是脾氣暴躁，在爭吵過程中，甚至會提出分手洩憤，而且又愛好面子，就算是自己有錯在先也不肯道歉，戀愛初期，伴侶或許會選擇原諒，但時間久了，任誰都難以接受，唯有分手後，牡羊座才會感到後悔。

2.天秤座

天秤座優柔寡斷性格，成為他們感情中的致命傷，平時天秤座看似脾氣好，但他們的感情路並不順遂，天秤座交往初期，總是把戀人照顧的無微不至，可說是完美情人，但相處久了就會發現他們做事沒主見、又不果斷，時常覺得別人提議不夠好，但自己又提不出更優的想法，在感情裡也是如此，發生爭執時經常抱怨另一半，但又不知如何改變彼此現狀，互相折磨讓愛慢慢消失，最終面臨分手，天秤座往往都會覺得非常遺憾。

3.天蠍座

天蠍座不容易動情，因此一旦愛上一個人，他們就會全心全意付出，滿足伴侶任何需求，但他們的致命傷就是控制欲太強，喜歡掌控另一半的去向，甚至還有些愛猜疑，愛人若是不願被管束，天蠍座就很容易因此與對方發生爭吵，時間久了，伴侶自然會受不了，甚至感情很有壓力，爭執過程中天蠍座又喜歡放狠話，把伴侶罵得體無完膚，兩人最終以分手收場，而天蠍座其實還是很愛對方，但卻又不願妥協。

4.水瓶座

水瓶座給人脾氣好、人緣佳的印象，但在與戀人相處時卻並非如此，由於他們個性非常理性，因此戀愛態度總是忽冷忽熱，水瓶座雖然很想去愛人，但內心的理智卻又讓他們保持清醒，總是在想對方是不是自己的真愛，或是猜測另一半是否有付出真心，一邊愛又一邊懷疑的態度，讓伴侶總覺得沒有安全感，時間久了，自然就會想分開，這時水瓶座會感覺到後悔，他才意識到自己有多愛對方。