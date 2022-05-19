嚇壞！他左腳被帶子纏住「捲入攪碎機」 同事1動作救命

鬼門關前走一回！1名男子日前在操作攪碎機時，左腳遭地上帶子纏住，遭帶子拖進機器內，一旁同事想拉出失敗，趕緊按下一旁設在高處的緊急鈕，男子才卡在機器入口撿回一命，被拉出後趴在地上嚇壞，左腳疑有受傷；驚悚影片曝光，網友痛批緊急按鈕根本設置錯誤，如果只有1人作業就完了。

臉書爆料公社日前分享1段影片，2名男子在操作某種帶子的攪碎作業時，地上數條帶子當場纏住其中1名男子的腳，男子因此被拖進攪碎機內，影片中男子幾乎已全身被拖進攪碎機內，所幸一旁的另名男子見狀趕緊幫忙拉出，見對方仍被拖近機器，才趕緊按下機器旁邊按鈕，讓整台機器停止運作。

男子操作攪碎機時，左腳遭地上帶子纏住，遭拖進機器內，一旁同事按下一旁設在高處的緊急鈕，男子才卡在機器入口撿回一命，被拉出後趴在地上嚇壞。（翻攝自爆料公社）

影片中，遭拖進機器的男子在同事緊急按下停止鈕後逃過一劫、大難不死，其他同事見狀才將他拉出機器，男子被救出後全身趴在地上，看似嚇得不清，遭纏繞的腿部也疑似有受傷，他被同事扶起坐起身後，仍不斷查看左腳，驚悚影片引發網友熱議。

網友紛紛留言「好險同事敏捷技能有點滿，幫救一條命」、「緊急停止按紐怎麼會安裝在那麼高的位置呢？如果只有一人，就死定了」、「被救出的人應該全身癱軟了」、「前面可能要架個隔欄擋一下了！太可怕」、「這大概要連續收驚收10天才能好」、「緊急停止開關也太遠了」。