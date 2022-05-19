苗栗縣國中小營養午餐費每餐40元，外縣市學生營養午餐45到50元間，縣議員張淑芬19日在議會總質詢時，希望縣府能夠補助每餐補助5元，盼讓學生吃得健康又安心。

張淑芬表示，現在萬物齊漲，市面上1個便當賣80元，苗栗學生吃的午餐1餐40元，等於只買得到半個便當，更不用說孩子的飲食營養均衡與否堪慮。

她說，行政院今年5月起調漲學校午餐「3章1Q」國產溯源食材獎勵金，全國一般地區由6元增加到10元，偏遠地區由10元增加到14元，但40元得標廠商，恐怕是看得到、吃不到。

張淑芬認為，窮不能窮孩子，她建議教育處應與財主單位研議將營養午餐提高5元至每餐45元，全縣目前國中小生師生約5萬人，每年約5千萬元，盼由縣府吸收負擔。

教育處長葉芯慧回應，苗栗學校午餐廠商還有領到3章1Q補助，但在偏鄉地區比較難實行，如果3章1Q用在食材，費用平均每位學生要調漲1元，因應物價上漲，各縣市都有不同做法。

葉芯慧表示，教育處明天會邀集秘書長、校長協會跟各校家長老師一起開會討論，會針對物價調漲部分，來檢視所有財源和適法性，再來補助營養午餐費。