大陸越來越多專家研究者呼籲透過支撐消費來穩經濟。一向比較強調投資重要性的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫昨（18日）在北大國發院舉辦的研討會上表示，當前必須採取有效的措施來支撐消費，可以發放消費券，也可以發放現金。「比如在封控區發放500元（人民幣，下同）現金和1000元消費券，這樣可以進一步擴大消費。」

他認為，當前新冠疫情防控面對的最緊急的挑戰是，一些地方藉口靜態管理不讓農民下地，農民在農田病毒也傳播不了，但是農時一誤，就一誤一年了，還會影響到糧食安全。所以各個地方不能層層加碼，層層加碼是一種懶政的表現。他表示，應爭取在動態清零後，迅速恢復生產生活。

林毅夫表示，目前大陸國內產能存在過剩而消費乏力，應把更多的政策著力點放在提升消費上。建議透過發放限期使用的電子錢等方式帶動消費，同時也要探索更加精準同時更加開放的疫情防控政策。

林毅夫表示，去年下半年以來，經濟都處於下滑的週期，尤其是進入3月份至今，經濟更是雪上加霜，由於Omicorn的高傳播率，導致不少城市爆發疫情，在這種狀況下，必須繼續保持較高增長、堅持擴大開放。「如果 5月底實現動態清零後，今年5.5％左右的經濟增長是有完全可能的。」

林毅夫認為，疫情期間，部分中小微企業面臨瀕臨破產的窘境，政府需要採取措施，主動減免稅費，比如減稅免稅、減租金、貸款延期，進一步減輕企業負擔、激發市場主體活力。

實際上，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵日前就呼籲發現金，只要60億就可給上海弱勢家庭兜底。