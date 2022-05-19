台灣在中東歐最重要的經貿夥伴，波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克（Grzegorz Piechowiak），16日率團來台參訪，繼在台北召開第10屆台灣波蘭經貿諮商會議及波蘭投資商機論壇之後，參訪團19日特地南下高雄，參訪科技廠及亞灣5G AIoT創新園區，並與在地企業及進駐新創座談交流，盼能增進雙方未來貿易往來商機。

高雄副市長羅達生指出，高雄是台灣石化、金屬重工業重要的生產基地，近期也積極發展半導體、5G AIoT、電動車等高科技產業，並推動新創事業發展，讓高雄產業更多元化，亞灣正是重要的5G AIoT新創基地，目前已有7個國際級加速器、42家新創業者進駐，高雄與波蘭在產業發展方向一致，期待藉由此次參訪，加速雙方在產業、城市交流發展。

皮喬維亞克表示，波蘭積極吸引外國投資，近30年來經濟穩定發展，是中東歐最大的國家，位居歐洲中心位置及交通樞紐，相比他國更提供租稅減免、補助金、優惠貸款、資本投入、工業培訓協助等深具吸引力的誘因，光是2020年免稅額就達80億歐元。

皮喬維亞克指出，近年台灣與波蘭互動密切，創造超過3千個投資合作機會。他更讚許高雄是歷史豐富與深具商業活力的城市，相信透過此次論壇，將讓雙方合作更加緊密，也歡迎高雄的高科技企業前往波蘭投資。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄是台灣唯一有海空雙港的城市，市長陳其邁上任後，緊緊緊帶領高市府團隊招商引資，成功招募台積電、默克、英特格、鴻海、穩懋、三井等多家大廠落地。相信波國此行將進一步強化雙方在半導體、智慧城市等領域夥伴關係，盼疫情趨緩後，能促成更多台波經貿合作與城市交流商機。