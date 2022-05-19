科技產業園區電電公會19日舉辦「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」論壇，高雄副市長林欽榮副應邀以「邁向智慧城市的高雄市」為主題，發表專題演講，他說，高雄四大優先施政之一的「交通建設優先」，已在智慧城市發展策略下的智慧交通領域所涵蓋，更重要的是，高雄智慧城市更是一個平台，把城市發展需求，轉化成為企業投資的動能，變成一個產業，進而將此一產業生態系，輸出全球市場。

高雄副市長林欽榮表示，高雄市市長陳其邁宣布「產業轉型優先」、「就業機會優先」、「解決空污優先」、以及「交通建設優先」4大優先施政主軸，不但有半導體先進製程產業聚落、亞灣5G AIoT創新園區、亞洲高階製造中心等供應鏈落地帶動產業轉型，未來交通建設低碳轉型也十分重要，順應2050世界淨零碳排趨勢。

其中，在智慧、綠能交通方面，高雄電動公車數量有220輛，比例全國第一，總減碳量已達2.5萬噸，他說，中央政策規劃2030年市區的1.06萬輛公車，將全面電動化，產值效益高達1700億元，可創造5.6萬個就業機會，高雄將配合中央政策，落實關鍵產業本土化，並可推向國際市場。

林欽榮指出，高雄正在進行數位化轉型，化身而成智慧城市，它不是一句名詞，而是一個動名詞（Action），它隨時都在進行，智慧城市不但拓展產業聚落，可以激發更多的人才，導入科技服務為市民提供宜居環境，同時也推動產業轉型，增加就業機會，提升城市競爭力。

他說，高雄推動智慧城市，更被國發會賦予擔任國家南向輸出的基地，因此，除了成立「高雄智慧城市推動委員會」之外，也設置「高雄智慧城市專案辦公室KPMO」，以拓展全球智慧城市的龐大商機，加強高雄市與海外城市的連結。

林欽榮表示，高雄從2022年首度加入的「智慧城市展覽暨論壇」，已經超越雅加達，成為全球最大、最受矚目的智慧城市展，最多曾邀請100多個國際城市首長與會，「他們來，就是要採購」，智慧城市就是一個產業，這是商機，也是高雄的優勢。

此外，高雄市今年將進入大眾捷運建設重要興建階段，陸續實現輕軌成圓、捷運黃線、捷運紅線岡山路竹延伸線、及小港林園線等「4線齊發」，他說，完成後，軌道路網效益將更明顯，完善智慧與低碳交通運輸網絡。 林欽榮指出，高雄透過高雄5G AIoT新創園區及半導體S廊帶產業聚落等試煉場域實力，展現高雄厚實的工業基礎及智慧科技創新應用能量，並以「一核」：原高雄市、鳳山地區；「雙心」：岡山、旗山地區；「三軸」：永續海洋軸、產業升級軸、地景保育軸，成就永續智慧新高雄。