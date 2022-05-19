無懼於大盤指數持續挫低，國巨（2327）身為權值股遭空頭摜壓，公司19日盤後公告，再砸逾4億元買回1,027張自家股票，累計這一波庫藏股執行以來，國巨已經買回3,503張持股，庫藏股執行率已經突破六成，距離完全達陣僅剩下1,997張，市場預期，國巨第十五度庫藏股有望提前達陣。

國巨第十五度庫藏股從上月27日起，預計執行至6月26日，5月以來大盤指數跌跌不休，指數跌破萬六之外，國巨為大型權值股一員，成為空頭摜壓標的之一，股價因此失守400元整數大關，然國巨加快庫藏股執行進度，19日公告再斥資4.02億元，買回自家股票1,027張，買回平均價位達391.07元。

統計這一波庫藏股執行以來，國巨累計已買回3,503張持股，執行率相當於63.7％，不僅執行進度超前，距離完全達陣僅差距1,997張，由於距離庫藏股截止日還有超過一個月，市場認為，國巨第十五度庫藏股將有機會提前達陣。

國巨在合併基美之後，高階應用產品營收提升至八成，去年繳出每股稅後純益46.46元財報成績單，今年第一季無懼於標準型產品持續庫存調整，每股稅後純益重返1個股本達11.59元，外資法人預期，國巨2022年獲利挑戰五個股本將毫無懸念。

而國巨董事長陳泰銘也將持續擴大整合的戰果，聚焦利基型產品布局，陳泰銘在致營業報告書中表示，國巨持續執行企業轉型策略，擴大利基型產品比重及全球營運規模，透過多元性的產品組合優勢，提供客戶全球化一站式服務，並聚焦於高規格的車用、工控、航太、醫療、5G／IoT等終端應用，建立公司永續經營實力。