李聖經在每集中都為處理藝人事務心力交瘁。（愛奇藝國際站提供）

金永大飾演腹黑巨星孔泰成，不少趣味性的喜劇演出。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Shooting Stars流星》講述金永大飾演的頂級偶像「孔泰成」與李聖經飾演的經紀公司宣傳組組長「吳寒星」間甜蜜戀愛故事。2位近日接受台媒越洋聯訪，提到首次合作，李聖經表示，本來以為對方是個容易害羞、緊張的人，疑惑鬥嘴戲是否能順利完成，「可是真正開拍後，發現表現相當好呢」，金永大也大讚李聖經對工作人員的細心和體貼，很會照顧身邊的人，「讓我感嘆不已，是值得我學習的地方。」

該劇也揭秘演藝圈不為人知的內幕，李聖經透露，劇中大概有95％與真實情況相同，但為了增加趣味性，解決的過程會加入一些戲劇性元素，「不太了解內行的人可能分不清真實與誇張部分，觀眾可能會有點誤會」。而藝人戀愛往往被視為大忌，被問及有沒有被公司下達過禁愛令，金永大則表示「我從未聽過公司和經紀人說『要以事業為重』，我們公司總是強調『健康優先』。我也不認為只有工作才是生活的首要任務，從公司的立場來看，戀愛也不是禁止的」。

李聖經這次扮演經紀人，被問到私下與經紀人的關係，她表示自己和公司同事，有時已像是朋友那樣親密。「私底下也很要好，偶爾還會彼此傾訴心事」，在準備演出《流星》時，有間接或直接傾聽到他們心事的記憶，成為她的參考資料。演出後，她也深刻體會到，「那就是如果沒有具備對演員的熱愛，怕是做不好這件事。先不說跟演員和睦相處和暢快的溝通是多麼困難， 還需要在幕後體恤演員、為演員得到好評且成長而提供支援，我覺得他們是一群了不起的人。我為能飾演他們的帥氣和一顆體恤之心而深感榮幸。 」

金永大顛覆過去冷酷的螢幕形象，這次化身腹黑大明星，有不少趣味性的喜劇演出，他透露「有趣的個性更像我，和私下的孔泰成差不多有70％的相似度」，不同的部分應該就是他不會向孔泰成一樣一直去捉弄心儀的對象，更笑曝第2集中，他因被李聖經寫成「太監」，激動跳上洗手間隔板找對方理論的畫面也是即興演出。而劇中有不少之前一起拍攝《Penthouse》的演員，除了尹鐘焄、河道權外，嚴基俊、奉太奎也有客串演出，他表示「不管是復仇狗血劇和還是浪漫喜劇，前輩們都像親哥哥一樣照顧我。時隔很久在新的拍攝現場又相遇，感覺很新鮮，拍攝的過程也很幸福」。

最後， 被問及對台灣的印象，3年前曾來台舉辦粉絲見面會的李聖經表示「我依然清楚地記得在見面會上粉絲們歡快的笑容和對我的鼓勵。每當我遇到困難時，我會回想著當時見面會而重拾力量。台灣的食物也都好吃，不過吃得最多的是粉絲們送我的零食和甜點」。 金永大則從未來過台灣，但表示「很想去一次」，曾到哈爾濱留學3年的他，也不忘用中文對台灣粉絲隔空喊話「謝謝你們給我很大的關注 」。《Shooting Stars流星》每週六、日上午在愛奇藝國際站跟播。