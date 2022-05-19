疫情持續影響大眾生活與消費習慣，藝文產業也不例外。根據OPENTIX兩廳院文化生活統計，2021年有超過5成訂單集中在首演前30天內，較2020年33％增長至53％。除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，也可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素，而縮短售票期程。

這份資料來源，是由OPENTIX兩廳院文化生活委託國立交通大學統計學研究所統計和分析，就2020年至2021年藝文票券銷售數據，依會員訂單與銷售節目資料，呈現年度售票變化、購票會員消費行為、線上演出節目統計，以及受消費者和團隊關注的年度人氣節目排行。

根據2020年至2021年售票系統數據，總產值部分，2021年票房金額6.4億元，較2020年銳減2.5億元；場次方面，售票4744場，減少307場；此外，售出票數共112萬張，差距16萬張，各項產值受疫情影響下滑。

以節目類別統計，戲劇節目年總產值3.5億元，共1264場，售票41萬張，與2020年相比，票房差距1.6億元、場次減少693場，是影響較多的展演類型；音樂節目的部分，受影響程度相對較小，年總產值2億元，共1301場，售票45萬張，總產值與2020年差距3千萬元，場次及售票數則持平；可售票數200～799張的中型演出，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列連續二年皆為熱門節目，在疫情下仍有一定的銷售動能。

消費者喜好部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1485元、單筆購買單張票券比例為33％；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1000元，單筆購買單張票券的比例則上升至39％，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，待後續觀察。