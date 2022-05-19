香港科技大學19日公佈，研究團隊近日研發出一種新型水凝膠——氣味控制水凝膠（MOC水凝膠），透過新配方用於殺滅沖廁系統中的細菌及病毒，包括新冠病毒Omicron變異病毒株。目前該水凝膠新配方已在逾2880個公屋單位試用。

據了解，這款多功能水凝膠由香港科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫所領導團隊研發，配方可制定調整，有效安全解決惡劣環境下的不同氣味及微生物污染。研究團隊近日研發出的新配方AMGel，更可殺滅沖廁系統中的細菌及病毒，包括新冠病毒變異病毒株Omicron。

據中新網報導，目前該水凝膠新配方AMGel現於香港房屋委員會轄下三座共超過2880個單位的公屋以及基督教靈實協會轄下的安老院舍試用。AMGel未來亦會應用於中小學校及深水埗的劏房單位。

楊經倫指出，在應對氣味問題上，MOC水凝膠是一個經濟實惠但成效顯著的解決方法。具備安全、環保及具可持續性，可以與傳統清理管道及清淤工作相輔相成。據了解，楊經倫也憑這項多功能水凝膠於2022年日內瓦國際發明展奪得銀獎。