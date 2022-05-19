37歲女星Makiyo（川島茉樹代）出道多年，先前因醉毆計程車司機一事有損形象，淡出演藝圈後轉戰電商事業，更曾自曝不想復出當藝人；驚喜的是，Makiyo今（19日）雙喜臨門，被小她3歲男友求婚且有孕4個多月，消息曝光後，昔日也受醉毆司機影響的女星丫子（曾瓊慧），在臉書發文祝賀，閨密好感情看來一點都沒有變。

Makiyo今日在臉書開直播，大方公開男友小金愛的求婚儀式，她也當場幸福地接受，將在明（20日）充滿愛意的「520」登記結婚，完成終身大事；而Makiyo和男友小金也有了愛的結晶，目前已懷有4個多月身孕，也在直播中揭曉肚子裡的胎兒性別男生，要迎接一位「小王子」。

Makiyo今（19日）大方公開男友小金求婚儀式，還揭曉懷孕4個多月的胎兒性別。(圖/ 摘自Makiyo new 川島茉樹代臉書)

在Makiyo要結婚和懷孕的消息曝光後，她在演藝圈中的好閨密丫子也立即在臉書發文，「憋好久啊～～～喔耶～～～愛妳愛妳愛妳」，從字句中推敲丫子早就知道Makiyo近況；儘管2012年發生的醉毆計程車司機事件，讓Makiyo、丫子、湘瑩（現改名：王嫚萱）形象重挫，演藝工作全丟，而丫子也淡出演藝圈，但她們依然保持聯絡，閨密好感情絲毫不受影響。

雖然Makiyo要完成終身大事是一件很幸福的事，但她想到2015年因肺癌4期病逝的母親，無法親眼看她出嫁，還是很惋惜，「好希望她在現場」。