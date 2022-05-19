綜藝天王吳宗憲兒子「鹿希派」，去年聖誕節隔日凌晨在北市夜店外遭警方查獲手持大麻菸，懷疑他吸食大麻送辦。台北地檢署日前偵結，因他驗尿毒品呈陰性反應，施用大麻部分不起訴；但持有含大麻成分香菸涉犯持有二級毒品罪，考量他犯後態度良好且無毒品前科，處分緩起訴1年，並支付公庫10萬元。北檢依職權送高檢署再議，高檢署駁回，鹿希派緩起訴確定。

本名吳睿軒的鹿希派，去年12月25日與友人前往北市信義區夜店「RAFF」慶祝聖誕節，隔天26日凌晨1點35分，他走出夜店在路旁抽菸時，在該處臨檢的信義分局員警與他擦身而過，聞到他身上飄散出濃濃大麻味，於是上前盤查。

當時鹿希派向員警表示，自己抽的是友人在夜店內免費提供的手工捲菸，也願意配合警方化驗。員警以毒品試驗包測試後，出現大麻毒品反應，於是將他帶回警局調查，進一步檢測出手捲菸中摻有淨重0.233公克的大麻。

檢察官偵查後，依尖端先進生技醫藥檢驗結果，鹿希派尿液呈大麻代謝物陰性反應，因此認定縱使鹿希派自承有抽過手捲菸，但除自白並無其他證據顯示他有施用大麻犯行，依犯嫌不足處分不起訴。

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