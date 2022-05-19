PLATTS報導，受制上游原料走勢趨緩，成本支撐力道減弱，加上防疫、運輸管控影響需求熱度，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除EVA、PS持平外，其餘持續區間震盪整理。其中、PVC大跌100美元，每噸1200美元；PE下挫30-60美元；ABS也跌破1800美元整數關卡，下滑35美元，達1795美元；PP小跌10美元。

分析師認為，雖然市場預期大陸6月復工有利需求回溫，但通膨、烏俄戰爭及新冠變種疫情持續干擾，導致目前塑化市場買盤觀望氣氛升溫，交投清淡。短線產品利差仍以PVC、EVA等一貫佈局相對守穩走堅。

大陸五月EVA市場先上張後回穩。受光伏料價格上漲帶動，報盤紛紛調漲，截止5月18日波段漲幅4.6％，年漲18.4％。由於漲勢過於強勁，下游對高價接受能力有限，多剛需補入為主，市場成交氛圍欠佳，續漲動力不足，價格回穩。

大陸PS開工率69.91％、EPS開工率63.03％、ABS開工率91.81％。油價偏強震盪，純苯供需延續偏緊，價格走勢偏強，乙烯供需雙增，價格相對偏弱。在成本支撐、5月產量增幅不及預期，SM現貨價格暫穩，挺價惜售和逢高出貨僵持。

此外，大陸PVC因終端需求恢復欠佳，華東及華南地區社會庫存消化緩慢，價格回調幅度明顯，市場成交氣氛偏淡，存在部分低價貨源，下游低價掛單，剛需採購為主。惟供應端最近半月檢修較為集中，壓力暫時不大。

台塑指出，中國受到疫情再起影響，各地實施封控措施，造成物流運輸及工廠開工受阻，乙烯法PVC價格持續下滑，PVC價格下滑。印度PVC市場受到中國貨低價進口影響，外加6月將進入雨季，客戶縮手觀望。越南市場需求一般，但也因中國貨低價進口衝擊，價格亦大幅下滑。